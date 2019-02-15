Без теплоснабжении в хакасском городе Черногорске остаются 10 домов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество домов без теплоснабжение из-за коммунальной аварии в городе Черногорске (Хакасии) сократилось до 10, сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Накануне ремонтные работы на магистральной теплосети, где произошел порыв, завершились. Началось заполнение системы теплоснабжения водой. По данным регионального главка МЧС, вечером в четверг без отопления оставались 88 домов и 17 социально-значимых объектов, в том числе детская больница, где эвакуировали пациентов стационара.

"Осталось без теплоснабжения десять домов, все остальные подключили. Социальные объекты тоже с теплоснабжением", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда подключения будут завершены. Сейчас в Черногорске минус 17 градусов.

Авария произошла в среду на теплосети, принадлежащей компании "ХакТЭК". В зону отключения тепла тогда попали 205 многоквартирных жилых домов, где проживают 16 475 человек, и 28 соцобъектов. Затем на теплосетях был обнаружен второй порыв. В ночь на четверг часть потребителей удалось переключить на резервную схему теплоснабжения.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек.