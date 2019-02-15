Все дома в хакасском Черногорске подключили к теплоснабжению после аварии

ТАСС, 15 февраля. Отопление подключено во всех домах Черногорска в Хакасии, теплоснабжение которых было нарушено из-за коммунальной аварии, сообщили ТАСС в пятницу в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Накануне ремонтные работы на магистральной теплосети, где произошел порыв, завершились. Началось заполнение системы теплоснабжения водой. По данным регионального главка МЧС, вечером в четверг без отопления оставались 88 домов и 17 социально значимых объектов, к утру пятницы их число сократилось до 10. Сейчас в Черногорске минус 17 градусов.
"Все дома подключены, температуру к двум часам по местному времени должны догнать до нормы и выше, чтобы максимально быстро прогреть дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, представители управляющих компаний проведут поквартирные обходы.
Авария произошла в среду на теплосети, принадлежащей компании "ХакТЭК". В зону отключения тепла попали 205 многоквартирных жилых домов, где проживают 16 475 человек, и 28 соцобъектов. Затем на теплосетях был обнаружен второй прорыв.
Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс.