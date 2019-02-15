Все дома в хакасском Черногорске подключили к теплоснабжению после аварии

ТАСС, 15 февраля. Отопление подключено во всех домах Черногорска в Хакасии, теплоснабжение которых было нарушено из-за коммунальной аварии, сообщили ТАСС в пятницу в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Накануне ремонтные работы на магистральной теплосети, где произошел порыв, завершились. Началось заполнение системы теплоснабжения водой. По данным регионального главка МЧС, вечером в четверг без отопления оставались 88 домов и 17 социально значимых объектов, к утру пятницы их число сократилось до 10. Сейчас в Черногорске минус 17 градусов.