Жильцам дома в Красноярске, в котором взорвался газ, разрешили забрать вещи

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Жильцов дома в Красноярске, в котором вечером 14 февраля взорвался бытовой газ, пустили в квартиры за документами и вещами, сообщили в понедельник ТАСС в мэрии.

При взрыве бытового газа в 30-квартирном доме № 3 по улице Кандагарской погибли два человека, 12 человек были эвакуированы. При взрыве было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. По данным мэрии, дом построен незаконно, решается вопрос о его сносе.

"Жильцов пустили в дом, и они уже забрали документы из квартир, вывезли на предоставленный склад крупногабаритные вещи", - сообщили в мэрии.

По факту взрыва возбуждено уголовно дело за причинение смерти по неосторожности. Как сообщалось ранее, здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилое помещение, по сути является самостроем, а в 2016 году судом вынесено решение о его сносе. По данным службы судебных приставов, исполнительный лист по решению суда о сносе стояния поступил к ним только в конце 2018 года.