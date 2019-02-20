Достройку омского метрополитена признали нецелесообразной

ТАСС, 20 февраля. Завершение строительства омского метрополитена, которое началось в 1992 году и проект которого после нескольких многолетних перерывов и переносов было решено законсервировать в 2018 году, признано нецелесообразным из-за отсутствия необходимого финансирования. Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко по итогам совещания по вопросам транспортного обеспечения жителей омской агломерации.

"Представители Омской области предложили признать строительство системы линий метрополитена в Омске нецелесообразным. Участники совещания поддержали предложение - законсервировать станции метрополитена ввиду отсутствия финансирования", - говорится в сообщении.

В правительстве Омской области ТАСС сообщили, что ранее построенные объекты метрополитена будут использованы в существующей транспортной системе, в частности для трамвайной сети.

Решение о строительстве омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект забросили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами Левобережья и центром Омска.

Пусковой участок из пяти станций планировалось ввести сначала в 2008 году, потом в 2012 году, затем в 2015 году и, наконец, как подарок к 300-летию города в 2016 году. Однако к настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Всего, по данным регионального Минпрома, в строительство первого участка было вложено более 20 млрд рублей, а его готовность оценивалась в 35,9%.

В начале 2018 года по требованию Ростехнадзора власти региона приняли решение законсервировать две станции, на месте которых сегодня открытые котлованы, в ходе работ эти станции будут достроены. На разработку проекта консервации было выделено 80 млн рублей, еще в 800 млн рублей обойдутся сами работы.