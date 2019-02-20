Мать утонувших в яме под Новосибирском детей получит 3 млн рублей компенсации

В поселке Колывань Новосибирской области 2 февраля 2018 года два брата шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой яме. Ее раскопали в ноябре 2017 года коммунальные службы, но не огородили. Директор "Коммунального хозяйства" Андрей Терентьев и мастер предприятия Денис Титенко были арестованы. Глава Колывани Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку.

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Колыванский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск местной жительницы, чьи дети в феврале 2018 года погибли в неогороженной яме с водой, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

"Сегодня Колыванским районным судом вынесено решение по иску местной жительницы к МУП р. п. Колывань "Коммунальное хозяйство" о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. Иск судом удовлетворен частично, в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано с унитарного предприятия 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом заявленные требования компенсации морального вреда женщины составляли 10 млн рублей. Ответчик при этом требования истца не признал, указав на отсутствие вины работников предприятия. Прокурор при этом предложил удовлетворить иск в размере 3 млн рублей. В законную силу решение суда не вступило.

В сентябре 2017 года Колыванский районный суд Новосибирской области признал виновными экс-директора МУП "Коммунальное хозяйство" Андрея Терентьева и бывшего мастера предприятия Дениса Титенко в халатности.