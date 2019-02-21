В Кузбассе возбуждено уголовное дело против рэпера, который ограбил и избил поклонников

ТАСС, 21 февраля. В Новокузнецке возбуждено уголовное дело в отношении рэпера, ограбившего и избившего своих поклонников. Об этом сообщается в четверг на сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области.

"В отдел полиции обратились два молодых человека, они сообщили, что на них напал злоумышленник и забрал два мобильных телефона, а также 2000 рублей. Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевшие приехали на выступление местного рэпера. После концерта поклонники решили лично пообщаться с артистом, однако музыканта это разозлило. Он несколько раз ударил, а затем ограбил собственных фанатов, полицейские задержали его по месту жительства, он полностью признал свою вину и пояснил, что ограбил поклонников "в наказание за назойливость", - уточняет ведомство.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Максимальная мера наказания составляет 4 года лишения свободы.