В Красноярске может появиться НОЦ по изучению космических технологий

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ), посвященный изучению информационных космических систем и связанных с ними технологий, может появиться в Красноярском крае. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валентин Пармон.

Согласно поручениям президента РФ Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 НОЦ мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

"Сегодня было утром заседание бюро президиума Сибирского отделения РАН, где наши коллеги из Красноярска представляли развернутую концепцию научно-образовательного центра по изучению информационных космических систем и технологий. Мы надеемся, что его согласуют, он очень хорошо подготовлен", - сказал Пармон, добавив, что процесс формирования новых НОЦ на базе СО РАН тормозит отсутствие понятного формата предоставления заявок на их создание.

Он уточнил, что центр по изучению космических технологий будет базироваться не только в Красноярске, но и в университетах Новосибирска и Томска. По словам Пармона, Новосибирск и Томск уже подали заявки на создание своих НОЦ, а Иркутск планирует подать такую заявку на создание центра по изучению озера Байкал.

Ранее сообщалось, что Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) подготовило предложение по созданию в сибирских городах десяти из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. По словам первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, регионам Сибири и созданию там НОЦ будет уделено особое внимание.