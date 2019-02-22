СК возбудил дело об уклонении от уплаты налогов в отношении омского экс-министра

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора омской компании "ДРСУ № 2" Владимира Стрельцова, который подозревается в сокрытии денежных средств организации и уклонении от уплаты 17,5 млн рублей налогов. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

Стрельцов с мая 2017 по 28 апреля 2018 года занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "ДРСУ № 2" Владимира Стрельцова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки, совершенное в особо крупном размере)", - сказала Болдинова.

По версии следствия, Стрельцов в 2018 году, зная о недоимке налогов, через распорядительные письма проводил финансовые операции организации, минуя расчетные счета компании. Таким образом он утаил от неминуемого взыскания 17,5 млн рублей налогов.