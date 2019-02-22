Девять потенциальных резидентов планируют начать работу на ТОР "Северск" в Томской области

ТАСС, 22 февраля. Девять компаний-инвесторов заявили о готовности реализовать 11 проектов на территории опережающего развития в городе Северск, постановление о создании которой на прошлой неделе подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщили ТАСС в департаменте экономики администрации Томской области.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в закрытом городе Северск Томской области. Специализация Северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT.

"В настоящее время резидентами северской ТОР готовы стать девять инвесторов - они уже подписали соглашение о намерении [получить статус резидентов]. По планам у них 11 инвестпроектов", - сообщили в департаменте.

Три проекта в области химической промышленности планирует реализовать Cибирский химический комбинат (СХК, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). Кроме того, резидентами планируют стать другие местные компании - Томский завод катализаторов , Объединенная инновационная корпорация, которая откроет переработку золошлаковых материалов, горно-обогатительный комбинат "Ильменит", который создает предприятие по производству пористых керамических труб.

Организация ТОР

По данным областной администрации, создание ТОР "Северск" будет способствовать созданию более 1500 рабочих мест и привлечению более 12 миллиардов рублей инвестиций. Как сообщил ТАСС заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов, прежде всего для ТОР будет создана управляющая компания, которая будет помогать инвесторам получать статус резидента. Ожидается, что она появится в течение ближайших двух месяцев, чтобы к осени первые резиденты получили соответствующий статус и приступили к работе.

Как уточнил агентству мэр Северска Григорий Шамин, для будущих резидентов определены участки земли, часть из них уже имеет всю необходимую инфраструктуру.

В частности, как сообщили агентству в пресс-службе градообразующего предприятия, управлению ТОР передадут два арендуемых Сибирским химическим комбинатом (СХК, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") участка земли промназначения, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями.

"В принципе, на развитие первых производств нам достаточно той инфраструктуры, что подготовлена на СХК. Мы не испытываем дефицита в помещениях, и серьезных вложений средств в инфраструктуру не предполагается. Мы заложили на 2019-2020 годы 87 миллионов рублей - это на инфраструктуру, которая не привязана к Сибирскому химическому комбинату", - рассказал Антонов.

О Северске

Северск с населением более 110 тыс. человек относится к числу моногородов, где социально-экономическая ситуация в целом благополучная. Градообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.