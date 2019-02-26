Более 1,8 млрд руб. направят на ремонт теплосетей и сетей водоснабжения в Барнауле

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 1,8 млрд рублей в общей сложности направят на ремонт изношенных теплосетей и сетей водоснабжения в Барнауле в 2019 году. Об этом во вторник на совещании по прохождению отопительного сезона и перспективам развития ЖКХ города сообщил мэр города Сергей Дугин.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей в регионе, в том числе в Барнауле, составляет порядка 50-70%. Последний крупный прорыв на сетях водоснабжения в городе произошел в ночь на 25 февраля, оставив без воды около 100 тыс. человек, авария была устранена около 20:00 (16:00 мск) в понедельник. Губернатор Виктор Томенко назвал ситуацию с авариями в городе недопустимой и неприемлемой.

"Мы говорили с руководителем Сибирской генерирующей компании (СГК), принято решение в 2019 году увеличить количество ремонтных работ на 1 миллиард - до 1,2 млрд против 270 млн рублей в прошлые годы. <...> В текущем году финансирование "Водоканала" на модернизацию сетей увеличится на 26% - до 474 млн", - сказал Дугин, отметив, что из бюджета города будет направлено на ремонт порядка 206 млн рублей.

Количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в Барнауле растет: так, в 2014 году произошла 421 авария, в 2018-м - уже 486 - рост на 15%, на сетях теплоснабжения рост аварий составил 7,2%. По словам мэра, общая протяженность сетей в городе - 9,3 тыс. км, основная часть из них была проложена в 70-80 годы XX века - сети сильно изношены. По словам губернатора Виктора Томенко, большой объем ремонта был проведен летом, но это не дало результата.

Протяженность теплосетей, которые планируется отремонтировать в первоочередном порядке, предполагается скорректировать с плановых 3 до 18 км в 2019 году, отметил Дугин. По словам губернатора Виктора Томенко, большой объем ремонта был проведен летом, но это не дало результатов. "То, что происходит, не может быть приемлемо, все события перечеркивают большую работу которая делается, надо поискать пути, чтобы ситуацию переломить", - подчеркнул губернатор.