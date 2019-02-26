Иркутские ученые запатентовали способ обмена сообщениями под водой

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) запатентовал способ гидроакустической беспроводной связи для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями между водолазами под водой. Об этом во вторник сообщается на сайте университета.

Сейчас водолазы при работе под водой обмениваются информацией посредством условных жестов, а также существует проводная связь с теми, кто находится на поверхности. Общаться напрямую под водой водолазы не могут.

Способ, который изобрели в ИРНИТУ, позволяет водолазам передавать друг другу сообщения в текстовом и голосовом виде с помощью специальных мобильных устройств на расстояние до 300-400 метров под водой. Голосовое сообщение записывается с помощью микрофона, встроенного в шлем водолаза. Речевой процессор преобразовывает голос в текст.

Как рассказал ТАСС инженер-электроник Дмитрий Токмачев, который является одним из авторов изобретения, сейчас авторы изобретения проводят лабораторные испытания способа передачи данных. "Создана компьютерная модель устройства, посредством которого водолазы будут обмениваться сообщениями. На выигранный грант я закупил электронные компоненты и сейчас делаю компактную электронику, которую потом соберу в корпусе", - сказал Токмачев.