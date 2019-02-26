S7 откроет прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 откроет прямые рейсы из новосибирского аэропорта Толмачево в Батуми. Полеты будут выполняться один раз в неделю, говорится в сообщении авиакомпании.

"S7 Airlines с 5 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Батуми. Авиабилеты уже в продаже. Полеты будут выполняться еженедельно по средам", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь новосибирского аэропорта Толмачево Ирина Шавшина, рейсы в Батуми из Новосибирска будут выполняться впервые. С апреля 2017 года существуют рейсы S7 из Новосибирска в грузинскую столицу - Тбилиси. Самолеты в Тбилиси летают один раз в неделю. Однако планируется, что с апреля текущего года количество рейсов увеличится до двух в неделю, а с 2 июля - до трех раз в неделю.

Батуми - портовый курортный город, столица Аджарии и один из туристических центров современной Грузии.