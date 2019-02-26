Студенты 56 вузов СНГ представят в Томске варианты цифровизации для российских компаний

ТАСС, 26 февраля. Первый отборочный этап международного инженерного чемпионата "Case-in" открылся на площадках Томского политехнического университета (ТПУ) во вторник. Участники чемпионата представят свои варианты цифровизации производства крупнейшим в РФ компаниям, таким как "Сибур" и "Алроса", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

В рамках международного инженерного чемпионата Case-in студенты ведущих технических вузов РФ и СНГ решают задачи, основанные на реальных производственных ситуациях. ТПУ получил право открыть 26 февраля VII сезон студенческой лиги Case-in, так как в 2018 году студенты вуза победили в финале соревнований.

ТПУ стал первой площадкой, где прошел отборочный этап чемпионата. До мая этого года отборочные этапы чемпионата будут проходить в еще 55 вузах России, Белоруссии, Казахстана, Киргизской Республики и Таджикистана.

Как сообщил на церемонии заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков, в этом году "Case-in" стала одним из 16 проектов платформы. "Задача цифровизации и перехода на новые технологии поставлена на государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что от этого зависит конкурентоспособность страны. Однако для реализации этой задачи необходимы кадры, высококвалифицированные специалисты", - отметил он.

Вызовы от реальных компаний

Если в прошлом году студенты решали кейсы для предприятий, осваивающих Арктику, то в этом году тема чемпионата - "Цифровая трансформация". Основные направления соревнований - геологоразведка, металлургия, нефтехимия и электроэнергетика.

Так, кейс направления "Геологоразведка" будет посвящен геологоразведочным работам в пределах кимберлитовой трубки "Зарница", расположенной на территории Республики Саха (Якутия), где в 1954 году было открыто первое в стране коренное месторождение алмазов. Кейс разработан по материалам и при участии специалистов АК "АЛРОСА".

По направлению "Нефтехимия" конкурсанты решали задачи по цифровизации ООО "СИБУР Тобольск" и АО "Воронежсинтезкаучук", а по направлению "Электроэнергетика" - предлагали свои варианты развития системы мониторинга переходных режимов Единой энергетической системы РФ. Велась также разработка тем в направлении "Металлургия".

По словам сопредседателя оргкомитета "Case-in" Артема Королева, лучшие из вариантов решения кейсов будут реализованы в производстве. Команды-победители, как в студенческой лиге, так и в лиге молодых специалистов, встретятся 30 - 31 мая 2019 года в финале чемпионата в Москве. Победители смогут пройти стажировки в ведущих компаниях ТЭК России с возможностью последующего трудоустройства, а также получат подарки от спонсоров чемпионата.