Заповедник в Туве отказал геологам в поисках хрома на охраняемой территории

КЫЗЫЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Научно-технический совет заповедника "Убсунурская котловина" отказался предоставить разрешение на геологоразведочные работы (ГРР) на месторождении хрома, которое расположено на территории охранной зоны заповедника. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель директора заповедника Владислав Канзай.

Заявка на проведение ГРР на месторождении была подана бурятским ООО "Ресурс".

"Мы вынесли решение отказать в согласовании всяких работ. Участок входит в охранную зону заповедника, в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня отправили наш ответ в Роснедра", - сказал он.

Участок недр "Шара-Нурский" расположен в охранной зоне кластерного участка заповедника "Ямаалыг". На охраняемой территории обитают краснокнижные животные и птицы, примерно в 20-30 км от него выявлены снежные барсы. Кроме того, здесь расположены основные пастбища для скота жителей соседнего населенного пункта.

По мнению членов научно-технического совета заповедника, проведение на участке геологоразведочных работ, а в дальнейшем добычи полезных ископаемых может привести к серьезным последствиям в виде трансформации ландшафта, разрушению мест гнездования и обитания редких и нуждающихся в особой охране животных и растений.

Заповедник "Убсунурская котловина" создан в 1993 году и состоит из девяти кластерных участков. Его площадь превышает 300 тысяч гектаров. Здесь представлены почти все природные зоны Земли - от пустыни до тундры и горных ледников. Его территория, вместе с монгольским биосферным резерватом "Увс-Нуур", является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в единой номинации "Бассейн озера Увс-Нуур".