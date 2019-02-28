Томские власти подготовят для резидентов ТОР Северска 10 участков площадью 130 га

ТАСС, 28 февраля. Власти Томской области и закрытого атомграда Северска определили 10 участков площадью 130 га для размещения резидентов ТОР "Северск", сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Андрей Антонов.

Ранее сообщалось, что резидентами ТОР "Северск" намерены стать девять инвесторов. Инфраструктура для первых резидентов уже готова, в течение двух лет власти региона намерены вложить еще 87 миллионов рублей, чтобы решить все инфраструктурные вопросы. Управлять ТОСЭР в Северске будет дочернее предприятие компании "Атом-ТОР", входящей в структуру "Росатома". Перед региональными властями стоит задача открыть офис управляющей компании в течение двух месяцев с тем, чтобы к осени первые резиденты получили статус и приступили к работе.

"Предполагается для резидентов 10 земельных участков, площадью 130 гектаров. Это предполагает инвестиции порядка 12 миллиардов рублей до 2029 года. С точки зрения инфраструктуры все достаточно хорошо подготовлено - и как мы заявляли ранее, тех 87 миллионов рублей, которые мы направим за два года в инфраструктуру, будет достаточно", - сказал Антонов.

Он добавил, что кроме озвученных ранее девяти потенциальных резидентов, статус хотят получить еще пять инвесторов.

Как уточнил журналистам глава городской администрации Северска Николай Диденко, также сейчас власти города будут добиваться смягчения пропускного режима на территорию ЗАТО. "Я думаю, что заинтересованы все: и органы безопасности, и Сибирский химический комбинат, и национальная гвардия, чтобы было новое производство, новый рабочие места. Найдем возможности как это все упростить. Конечно, в рамках законодательства об общей безопасности, но послабления будут найдены", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в закрытом городе Северск Томской области. Специализация Северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Открытие ТОР "Северск" будет способствовать созданию более 1500 рабочих мест и привлечению более 12 миллиардов рублей инвестиций.

О Северске

Северск с населением более 110 тыс. человек относится к числу моногородов, где социально-экономическая ситуация в целом благополучная. Градообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.