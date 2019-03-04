Суд по взысканию 50 млн руб. за строительство объекта Универсиады пройдет 18 марта

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 18 марта иск строительной компании "Сибиряк" к краевому Управлению капитального строительства о взыскании 50,7 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела.

Компания вела строительство Академии зимних видов спорта, являющейся объектом Универсиады в Красноярске.

"Назначить предварительное судебное заседание с лицами, участвующими в деле, на 18 марта в 12:00 (08:00 мск)", - говорится в материалах дела. Истец считает, что выполнил дополнительные работы на сумму 50,778 млн рублей. Также компания подала иск к Управлению капстроительства о взыскании 170,889 млн рублей за выполнение работ в спорткомплексе "Радуга". Пока дата по этому заявлению не назначена.

Универсиада в Красноярске проходит со 2 по 12 марта. Академия зимних видов спорта является крупнейшим объектом состязаний, здесь проходят соревнования по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду и спортивному ориентированию на лыжах, он включает в себя кластеры "Сопка" и "Радуга".

Кластер "Радуга" состоит из спортивного комплекса с аналогичным названием (площадь - 20,7 тыс. кв. м), спортивно-тренерского блока "Лыжный" (2,8 тыс. кв. м) и старт-комплекса с лыжным стадионом и лыжероллерными трассами с системой снегообразования (1,5 тыс. кв. м).