Театр для неслышащих актеров "Недослов" из Москвы представит три спектакля в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Театр для неслышащих актеров "Недослов" из Москвы представит в Новосибирском государственном академическом театре "Красный факел" пластические постановки и спектакли на жестовом языке, сообщил ТАСС директор театра Александр Кулябин.

"Впервые приезжает труппа из Москвы, которая работает для слабослышащих. У них все спектакли на языке жестов. Они ездят сейчас по России, и мы их принимаем с 9 по 11 марта", - рассказал Кулябин.

Актеры представят три бесплатных спектакля: пластический спектакль о войне "Здесь птицы не поют...", постановку на русском жестовом языке с профессиональным озвучиванием "Малыш и Карлсон" с возрастным ограничением в 6 лет, а также пластический спектакль по мотивам рассказа Максима Горького "Макар Чудра" под названием "Воля вольная" для посетителей от 12 лет.

По информации пресс-службы театра, все актеры труппы являются выпускниками Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

Новосибирский государственный академический театр "Красный факел" является одним из ведущих театров Новосибирска. Он был создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров, а спустя 11 лет передвижной театральной деятельности обрел постоянную сцену в Новосибирске. В настоящее время гастролирует по многим городам Сибири, Урала и Центральной России, а также принимает участие в зарубежных театральных фестивалях.