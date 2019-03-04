Подготовка к реформе ТКО в Омской области находится на завершающей стадии

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Подготовка к реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Омской области находится на завершающей стадии, региональный оператор ООО "Магнит" набирает работников на два мусоросортировочных завода, которые будут запущены в ближайшее время. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регоператора.

Ранее руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев на пресс-конференции в ТАСС озвучил список из 20 региональных операторов, включающий ООО "Магнит", которые по итогам анализа организации имеют низкий уставной капитал, минимальный штат работников и минимальный основной фонд. По мнению Развожаева, в случае срыва так называемой мусорной реформы эти организации не смогут ответить по своим обязательствам. Представитель ОНФ призвал губернаторов регионов, где действуют эти компании, присмотреться к их работе или рассмотреть возможность проведения повторных конкурсов.

"Подготовка к старту "мусорной реформы" в Омской области находится в завершающей стадии. Реализуется инвестиционный проект по строительству полуавтоматизированных мусоросортировочных комплексов - запущен в тестовом режиме завод в Кировском административном округе города Омска, завершается строительство подобного завода в Ленинском административном округе", - сказали в пресс-службе "Магнита".

По словам представителя регоператора, информация ОНФ о недостатке работников у компании является устаревшей. "В прозвучавшем отчете руководитель Исполкома ОНФ привел устаревшие данные - за 2017 год. <…> В настоящее время в штате регионального оператора по обращению с ТКО числится 50 штатных единиц, продолжается набор рабочих сортировщиков на мусоросортировочные заводы", - сказал собеседник агентства.

Реформа мусорной отрасли началась в России с 1 января 2019 года. Ее должны были запустить все регионы кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года. В начале 2019 года в нее вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть регионов должны внедрить новую систему по итогам первого квартала 2019 года, семь - к началу 2020 года.