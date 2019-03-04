Часть крыши обрушилась в жилом доме в Томске под тяжестью снега

ТОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Кровля на площади 200 кв. м обрушилась под тяжестью снега в жилом многоквартирном доме в Томске, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В понедельник вечером на улице Вершинина, 18, в двухподъездном пятиэтажном 40-квартирном жилом кирпичном доме в результате снеговой нагрузки произошло частичное обрушение стропильной части кровли на общей площади 200 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, после происшествия из дома самостоятельно вышли около 30 человек. Сотрудники ведомства уже проверили квартиры в доме, повреждений в квартирах не обнаружено. Угрозы обрушения также нет, добавили в пресс-службе.