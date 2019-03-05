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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске

По данным ГИБДД, автобус столкнулся с фонарным столбом

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Пять человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Новосибирске, в результате которого автобус столкнулся с фонарным столбом, сообщил ТАСС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

"Водитель 1967 года рождения двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мира в сторону улицы Немировича-Данченко. По причинам, которые сейчас устанавливаются, совершил наезд на световую опору. В результате ДТП 5 человек обратились за медицинской помощью, все в сознании", - сообщил Савченков.

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