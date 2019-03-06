Центр в Новосибирске протестирует разработки школьников для помощи детям с аутизмом

ТАСС, 6 марта. Разработанные школьниками из лаборатории "Инжевика" при Новосибирском государственном университете устройство, помогающие собирать данные для анализа поведения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), протестируют в профильном региональном центре реабилитации, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кружкового движения Национальной технической инициативы, в которое входит лаборатория.

"Устройства сбора данных для анализа поведения детей с расстройствами аутистического спектра разработали школьники из лаборатории "Инжевика" Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Команда старшеклассников вошла в число призеров нейрохакатона по созданию поддерживающих технологий для людей с аутизмом, который прошел в Новосибирске <...> Предложенные школьниками прототипы готовы протестировать в новосибирском центре реабилитации детей с РАС "Мозаика", - сообщили в пресс-службе.

Перед школьниками стояла задача разработать инструментарий для прикладного анализа поведения детей с РАС. Работая над ней, молодые люди выделили две наиболее узкие проблемы: сложность построения иерархии поощрения при работе с детьми и сложность определения того, насколько сконцентрирован ребенок при выполнении задания.

Для решения первой задачи команда предложила во время наблюдения за игровым процессом (один из этапов анализа поведения ребенка при составлении индивидуальной программы) автоматически собирать данные с помощью датчиков с акселерометрами, установленных на игрушках. Для решения второй проблемы школьники предложили создать головной убор со встроенным электромиографическим датчиком, который будет оценивать электрическую активность мозга и сообщать о концентрации ребенка при помощи светодиодов. При этом молодые люди разработали алгоритм, позволяющий фильтровать электромиографический сигнал и исключить ложные появления.

В команду "Инжевика" вошли семь школьников, все они в 2019 году вышли в финал Олимпиады НТИ по профилю "Нейротехнологии", который пройдет 18-23 марта. Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ.