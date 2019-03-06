Суд в Новосибирске оставил в СИЗО замдиректора медцентра им. Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения жалобу на арест замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова, подозреваемого в хищении более 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в областном суде.

Центральный районный суд Новосибирска ранее арестовал Покушалова до 19 апреля. Защита обжаловала заключение под стражу. "Постановление Центрального районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем за Уралом кардиологическом комплексе прошли обыски. По данным источника ТАСС, они проходили по делу о нарушениях в сфере госзакупок и хищении около 1,3 млрд рублей. Позднее был задержан замдиректора НМИЦ Покушалов. Расследование, как уточнили в новосибирском управлении ФАС, может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медицинских компаний.

Евгений Покушалов - российский кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН. С 2018 года занимает пост советника губернатора Новосибирской области.