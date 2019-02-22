Суд в Новосибирске арестовал замдиректора медицинского центра им. Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Суд в Новосибирске заключил под стражу на два месяца заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова, подозреваемого в хищении средств на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Покушалову Е. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем за Уралом кардиологическом комплексе - НМИЦ имени академика Мешалкина в Новосибирске - прошли обыски. Как сообщал источник ТАСС, обыски проходили по делу о нарушениях в сфере госзакупок и хищении около 1,3 млрд рублей. Позднее был задержан Покушалов. Расследование, как сообщили в новосибирском УФАС, может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медицинских компаний.

Евгений Покушалов - российский кардиолог, доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН. С 2018 года занимает пост советника губернатора Новосибирской области.