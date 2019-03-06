Решение о передаче имущества Сибирского отделения РАН в ведение Минобрнауки еще не принято

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ согласовало проект распоряжения правительства РФ, в котором предлагалось закрепление за Сибирским отделением Российской академии наук (РАН) 22 объектов, однако окончательное решение еще не принято, идет обсуждение вопроса с РАН и другими ведомствами. Об этом в среду сообщила ТАСС пресс-служба министерства.

Ранее РБК со ссылкой на проект распоряжения правительства РФ сообщило о планах оставить в ведении СО РАН только 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка. Большинство объектов, по данным издания, планируется передать Минобрнауки. Представители СО РАН после этого сообщили, что намерены обратиться в правительство с предложением о трехлетнем моратории на передачу другим организациям объектов, находящихся в его управлении.

"Минобрнауки РФ согласовало представленный аппаратом правительства РФ проект распоряжения правительства РФ, в котором предлагалось закрепление за СО РАН 22 объектов. Указанный проект распоряжения не является окончательным. Правительство РФ совместно с Минэкономразвития России, Росимуществом, Минобрнауки РФ и РАН продолжает прорабатывать перечень имущества, необходимого РАН и ее региональным отделениям для осуществления уставной деятельности", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в настоящее время подготовлен проект распоряжения правительства о закреплении за Российской академией наук и ее региональными отделениями недвижимого имущества, которое необходимо для выполнения учеными своей деятельности. Этот проект проходит необходимые межведомственные согласования.

Разногласия, как добавили в ведомстве, возникли в вопросе подтверждения использования имущества для достижения уставных целей РАН. Так, в настоящее время Росимущество проводит проверки фактического использования имущества академии и ее региональных отделений. "Окончательного решения по данному вопросу правительством РФ не принято", - пояснили в Минобрнауки.