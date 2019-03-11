"Почте России" грозит штраф за установку пластиковой двери в историческом здании Иркутска

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области проведет проверку в отношении структур "Почты России" после несанкционированной замены деревянных дверей на пластиковые в историческом здании почтового отделения в Иркутске. Организация может быть штрафована, сообщил в понедельник ТАСС временно замещающий должность руководителя службы Андрей Фоменко.

7 марта блогер и основатель фонда сохранения исторического наследия "Внимание" Илья Варламов опубликовал сообщение о том, что в историческом здании почтового отделения на улице Степана Разина в Иркутске уникальную деревянную входную группу заменили на пластиковую дверь. Дом относится к памятникам архитектуры.

"Несмотря на то, что сами двери не входили в предмет охраны, любые работы на объекте культурного наследия - пусть это реставрация, ремонт, первоочередные противоаварийные работы - должны быть согласованны с нами как [с] надзорным органом. Сегодня завтра наши специалисты выедут с проверочным мероприятием. Я думаю, что в рамках административных процедур будем привлекать к ответственности", - сказал Фоменко.

Он уточнил, что наказание будет определять мировой судья. По ст. 7.14 Кодекса об административных правонарушениях ("Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия"), за подобные действия для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 1 млн рублей, для должностных - от 20 до 300 тыс.

В пресс-службе управления Федеральной почтовой службы Иркутской области ТАСС сообщили, что деревянная дверь была изготовлена столяром Иркутского почтамта в конце 1990-х годов и не представляет исторической ценности. "При монтаже новой входной группы и пандуса для маломобильных граждан в элементы старинного здания не были внесены конструктивные изменения. Демонтированная деревянная входная группа в данный момент находится на хранении в УФПС Иркутской области", - сказали в пресс-службе.

Двухэтажное здание, в котором располагается отделение, построено в конце XVIII века одним из купцов, в 1803 году оно было продано в казну и приспособлено под почтовую контору.