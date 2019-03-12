Экологи просят ЮНЕСКО учесть мнение России при обсуждении строительства ГЭС в Монголии

Эгийн-Гол - река на севере Монголии - вытекает из озера Хубсугул и впадает в реку Селенгу, которая является главным притоком Байкала. Российские экологи считают, что гидроэнергетическое освоение Селенги негативно отразится на экосистеме озера, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Российские экологи направили в комитет всемирного наследию ЮНЕСКО обращения, в которых выражают обеспокоенность планами Монголии построить ГЭС на реке Эгийн-Гол, что может нанести вред озеру Байкал. Об этом во вторник сообщил журналистам российский координатор международной коалиции "Реки без границ" Александр Колотов.

"Мы отправили два обращения в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО по поводу нашего беспокойства действиями Монголии в отношении озера Байкал. У нас есть веские основания считать, что будет ускорена работа над проектированием и возможным строительством Эгийн-Гольской ГЭС", - сказал Колотов. Он отметил, что в январе 2019 года был размещен тендер, но он был закрытый и о нем практически нет информации. По мнению Колотова, это может свидетельствовать о том, что победитель известен заранее.

Он рассказал, что в своем обращении экологи говорят о необходимости включения России в обсуждение планов Монголии по строительству ГЭС. В конце 2018 года Монголия приняла среднесрочную программу развития энергетики, где заявлено, что страна ставит своей целью гидроэнергетическое освоение бассейна реки Селенги. По мнению эколога, Монголия не намерена привлекать Россию к обсуждению своих планов после того, как под давлением российской общественности не смогла реализовать проект MINIS, который предполагал строительство двух ГЭС на притоках Селенги - Шурэне и Орхоне.

По словам Колотова, его организация получила информацию о том, что в сентябре 2019 года проект MINIS будет закрыт. Сведения предоставлены руководством проекта и Всемирным банком, который должен был финансировать строительство ГЭС. Однако, по мнению эколога, это не означает отказ Монголии от планов по гидроэнергетическому освоению Селенги.

Монголия, испытывающая энергодефицит, ранее сообщала о планах по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках. В 2017 году в России и Монголии состоялись общественные обсуждения, на которых представители Монголии рассказали о планах по строительству ГЭС на реках Шурэн и Орхон. Российская общественность высказалась против строительства. Намерения построить ГЭС на реке Эгийн-Гол Монголия пока не обсуждала с жителями России.