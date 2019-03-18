Регоператор по обращению с ТКО в Омской области начнет работу с 1 апреля

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Компания "Магнит", региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), приступит к работе в Омской области с 1 апреля, сообщил в понедельник ТАСС глава региона Александр Бурков.

"Выбранный оператор построил две мусоросортировочные линии, есть дорожная карта, утвержденная в Минприроды РФ. С 1 апреля оператор должен начать работу. В данный момент идет утверждение тарифа, 20 марта региональная энергетическая комиссия должна утвердить его", - сказал губернатор.

Он добавил, что в прошлом году из областного бюджета было выделено 300 млн рублей на обеспечение всего региона контейнерными площадками и мусорными контейнерами. "Сейчас идут торги, кто будет поставщик [контейнеров]. <…> И даже если мы 1 апреля начнем реформы, мы пока не везде сможем выставлять счета и собирать мусор", - отметил Бурков.

По его словам, на сроках запуска реформы ТКО изначально сказались затянувшаяся в Омской области процедура выбора оператора. "В этой сфере большая конкуренция, трижды конкурсы отменялись. Практически мы потеряли прошлый год на выбор оператора", - рассказал Бурков.

По его мнению, регоператор "Магнит" уже доказал свои серьезные намерения. "Если бы это была фирма-однодневка, тогда они еще вчера бы утвердили тариф и собирали деньги. Но они идут на капитальное строительство, и мы видим, что фирма пришла всерьез и надолго", - сказал губернатор. По данным самого "Магнита", компания уже набрала в Омской области штат из более 50 человек, продолжает поиск сотрудников для новых мусоросортировочных комплексов.

В Омской области, которая ежегодно генерирует порядка 1,16 млн тонн мусора, полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без лицензии в режиме накопления мусора. Компания "Магнит" должна была начать работу с января 2019 года, однако переход на новую схему обращения с ТКО был отложен.