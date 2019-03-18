ФАС в Красноярском крае расследует шесть дел в отношении операторов по вывозу мусора

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Красноярскому краю расследует шесть дел в отношении Министерства экологии региона и операторов по вывозу мусора. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции замруководителя ведомства Олег Харченко.

"Нами по заявлению прокуратуры Красноярского края возбужденно шесть дел, все дела возбуждены в отношении хозяйствующих субъектов и Министерства экологии и рационального природопользования края", - сказал Харченко, отметив, что ряд дел был связан с предоставлением операторами поддельных банковских гарантий. Среди фигурантов дел операторы "Аэросити-2000" и "Планета-сервис".

"Есть заявления по левобережному оператору в Красноярске - компании "Ростех", когда через систему "Платежка" оплата на вывоз мусора осуществлялась на расчетные счета другого юридического лица - "Экоресурс групп", - уточнил Харченко. По его словам, поступают жалобы на операторов от юридических лиц, в частности от торговых сетей, связанные с "кратным увеличением тарифов" и "дискриминирующими условиями".

Новая система по обращению с отходами начала работать в России с 1 января. В рамках реформы регионы РФ должны были утвердить территориальные схемы и программы обращения с мусором, нормативы его накопления, выбрать единых региональных операторов, которые возьмут на себя все этапы работы - от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок.