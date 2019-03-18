Регионы Сибири намерены создать консорциум зернового экспорта

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти регионов Сибири планируют создать консорциум аграриев для экспорта зерна крупным зарубежным покупателям и упрощения вывоза пшеницы, проблемы с которым наблюдаются в Сибирском федеральном округе (СФО) в последние два года. Соглашение о создании консорциума намечено подписать в июне в Омске, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

"В июне в Омске мы хотим подписать учредительные документы по созданию консорциума зернового экспорта <…> Суть заключается в том, что сегодня крупные международные компании не готовы приобретать (зерно) маленькими партиями. Им нужны большие объемы, гарантированное качество, гарантированное исполнение контрактных обязательств. Это могут сделать только крупные трейдеры", - сказал Бурков.

По его словам, в консорциум также войдут представители транспортных структур. "Транспортная система тоже должна быть отработана, <…> если они [перевозчики] понимают загрузку своего подвижного состава, они готовы идти на снижение цен. Также можно сообща планировать и регулировать скорость перемещения продукции", - отметил губернатор.

Он добавил, что работа по объединению сибирских производителей, переработчиков, экспортеров и логистов зерна и масличных культур направлена не только на удовлетворение потребностей покупателей. "Важно другое - отрегулировать цену, не дать ее уронить. Когда мы заходим (на рынок) в одиночку, нас те же китайские партнеры начинают опускать по цене, потому что идут разные предложения. Здесь единая политика ценообразования очень важна", - подчеркнул собеседник агентства.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на 46,2 млрд рублей, продукции животноводства - на 42,3 млрд рублей. Намолочено 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, масличных культур - 265,7 тыс. тонн, собрано картофеля и овощей - 665,6 тыс. тонн.