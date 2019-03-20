{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Новокузнецка отстранил от должности своего зама из-за подозрения в подделке документов

В пресс-службе мэрии сообщили, что на документах, представленных за 2018 год в рамках подготовки к весеннему паводку, была подделана подпись главы города

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Андрея Федорчука. Соответствующее решение принято по результатам экспертизы документов, подтвердившей подделку подписи главы, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Причиной этому послужили документы, представленные ранее за 2018 год в рамках подготовки к весеннему паводку в виде актов выполненных работ. <…> Подпись главы города на соответствующих документах была подделана, о чем свидетельствует почерковедческая экспертиза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Федорчук курировал вопросы подготовки к весеннему половодью. Кроме подделки подписи установлено, что информация в документах о проведенных противопаводковых мероприятиях не соответствует действительности. "В отношении Андрея Владимировича [Федорчука] инициировано служебное расследование, такая задача поставлена специальной комиссии, которая создана в администрации города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Новокузнецка ТАСС не смогли ответить, планируется ли привлечь к проверке правоохранительные органы.

Теги
РоссияКемеровская область
Кузнецова: более 200 млрд рублей нужно для обеспечения жильем сирот в России
Детский омбудсмен сообщила, что, по данным Счетной палаты, темпы строительства жилья для детей-сирот не соответствуют темпу роста очереди нуждающихся
Читать полностью