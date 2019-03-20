S7 впервые откроет прямые рейсы из Новосибирска в Нижний Новгород

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 с 20 мая впервые запустит регулярные рейсы без пересадок из новосибирского аэропорта Толмачево в Нижний Новгород. Рейс будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, говорится в сообщении Новосибирского аэропорта Толмачево.

"Открытие рейсов в Нижний Новгород, который станет новым городом региональной маршрутной сети аэропорта Толмачево, обеспечит развитие региональных авиаперевозок минуя Москву и послужит повышению экономической связанности регионов России", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, прямые регулярные авиарейсы до Нижнего Новгорода из Новосибирска запускаются впервые.

Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 170 два раза в неделю: по понедельникам и пятницам борт будет вылетать из аэропорта Толмачево в 18:30 мск прилетать в аэропорт Стригино в 22:45 мск. Обратный рейс до Новосибирска ожидается в 23:35 мск, он будет прибывать в Толмачево в 03:20 мск (07:20 утра по новосибирскому времени).

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт Толмачево обслужил около 5,9 миллионов пассажиров.