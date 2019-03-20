Счетная палата России в мае проверит связанные с Универсиадой траты

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Счетная палата России в мае этого года проведет проверку трат, связанных со Всемирной зимней универсиадой в Красноярске. Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил губернатор региона Александр Усс.

Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта.

"Сейчас, в том числе мною, поставлена задача тщательно проанализировать последствия Универсиады. Более того, в мае ожидается плановый приезд Счетной палаты России", - уточнил Усс.

Он добавил, что подготовка к играм велась более пяти лет, и в ней было задействовано множество людей. "И у меня есть подозрения, что не все из этих людей были ангелами", - отметил губернатор. По его словам, для профилактики возможных нарушений к работе штабов по подготовке к проведению игр привлекались представители силовых структур и надзорных органов.

К студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.