Общественная палата РФ пообещала помочь Новосибирску с метро и городской электричкой

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Общественная палата РФ пообещала мэру Новосибирска Анатолию Локтю помочь привлечь финансирование в строительство станций Дзержинской линии Новосибирского метрополитена и "Городской электрички". Новосибирску нужны альтернативы общественного транспорта для решения проблем пробок, сообщил на заседании комиссии Общественной палаты ее председатель Игорь Шпектор.

Анатолий Локоть во время заседания попросил Шпектора о лоббировании Общественной палатой двух проектов: строительства станций метро Дзержинской линии и создания сети электротранспорта "Городская электричка". Оба проекта, по словам Локтя, помогут снизить количество пробок на улицах города, на которые обратили внимание члены комиссии ОП РФ, приехав в город. Мэр пояснил, что на строительство метрополитена требуется 16 млрд рублей и регион не справится с проектом самостоятельно. Проект "Городская электричка", который оценивается в 13 млрд рублей, не требует финансирования, его планировали реализовать за счет инвестора, однако требуется ряд поручений от федеральный властей ПАО РЖД.

"Комиссия приехала, <...> увидела [проблему], комиссия ставит вопрос о том, что по городу сегодня невозможно двигаться. <...> Ситуация чрезвычайно сложная, ее необходимо решать", - рассказал Шпектор, пояснив, что Общественная палата будет поднимать вопрос реализации проектов от лица комиссии, которая столкнулась с транспортными сложностями во время визита в Новосибирск.

Проект "Городская электричка", который планировалось реализовать в городе к 2025 году, предусматривал развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Планировалось создать четыре остановочные платформы в разных частях города - "Клещиха", "Чемской", "Нордмолл" и "Чистая Слобода".

Главным преимуществом проекта было использование уже существующих железнодорожных путей. Реализация первой очереди оценивалась примерно в 600 млн рублей. Ранее Локоть сообщал, что интерес к проекту со стороны властей и управления Западно-Сибирской железной дороги остается высоким и совпадает с планами по развитию транспортной системы Новосибирска.

Ранее сообщалось, что документация на строительство станций линии не прошла госэкспертизу в правительстве РФ. Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.