Ученые из Красноярска выявили недостаток витаминов в рационах NASA для космонавтов

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Ученые института биофизики Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) выяснили, что рацион космонавтов, разработанный NASA, нуждается в корректировке, в нем не хватает некоторых витаминов, сообщила в понедельник пресс-служба Красноярского научного центра.

Ученые составили список из 46 источников пищи, в который входили злаковые, овощные, масличные и бобовые культуры, корнеплоды, ягоды, грибы и мясо некоторых животных. Далее с помощью компьютерной программы исследователи сформировали пищевые наборы, каждый из которых включал от 10 до 46 продуктов.

"Мы определили, что использование 20-25 источников пищи обеспечивает максимальное приближение расчетного потребления питательных веществ к нормам NASA. Дальнейший рост размера набора продуктов дает лишь увеличение пищевого разнообразия, но не позволяет обеспечить полноценный рацион", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника института биофизики СО РАН Владимира Ковалева.

Лучшее приближение к нормам NASA давал суточный набор продуктов, включающий поваренную соль, рис, картофель, свеклу, капусту, морковь, кабачки, рапсовое масло, сафлоровое масло, сою, нут, горох, клубнику, лук, чеснок, мясо птицы, мясо улиток, рыбу, молоко, сахар. Однако и в нем наблюдался дефицит витаминов B5 и D, а также переизбыток железа. По мнению ученых, для решения этой проблемы необходимо использовать витаминизированные продукты и препараты.