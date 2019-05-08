Спасатели предупредили о лавинной опасности из-за потепления в горах Алтая

На Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай 6 мая под лавину туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли, двоим девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, спасатели вылетели на место и ведут поиски на месте схода лавины. По данным ГУ МЧС по региону, 8 мая в горах Алтая находится 19 официально зарегистрированных тургрупп.

ТАСС, 8 мая. ГУ МЧС по Республике Алтай предупредило о лавиноопасной ситуации в горах в связи с потеплением. Туристам рекомендуют быть осторожными и по возможности не выходить на опасные маршруты, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Лавиноопасный период начался в Горном Алтае в конце апреля - сходы снежных лавин в это время, а также высоко в горах летом, не редкость. Благоприятные условия для схода снежных масс создаются, когда наблюдается выпадение большого количества осадков - увеличивается снежный покров в горах. Также сходу лавин способствует весеннее потепление - тогда для нижнего слоя снега создаются благоприятные условия для подвижности, и они могут в любой момент сойти", - пояснили в ведомстве.

По данным ведомства, большинство лавин сходит со склонов крутизной 30-45 градусов, но при определенных условиях может сойти с любого склона. Это может произойти при сильно влажном снеге, на крутых склонах слежавшийся снег может долго держаться, пока по какой-либо причине масса не сорвется вниз. Импульсом могут стать обильные снегопады или сильные метели, потепление, теплый дождь, землетрясения, срезание снега лыжами, вибрация от ударной или звуковой волны, иногда достаточно выстрела или громкого крика. В 90% случаях люди, застигнутые лавиной, сами и провоцируют ее сход.

Рекомендации туристам

В управлении пояснили, что в таких ситуациях нужно в первую очередь думать о собственной безопасности, потому что, если человеку удалось спастись самому, то он сможет оказать помощь остальным членам группы. Если человека накрыла лавина, опаснее всего кислородное голодание - забиваются снегом рот, нос. В этой ситуации человеку нужно как можно быстрее прочистить органы дыхания, постараться его по возможности согреть - растереть, сделать массаж сердца, которое может остановиться при недостатке кислорода.

Тем, кто остался в живых при сходе снежных лавины, нужно постараться запомнить место, где могли находиться другие люди под снегом - когда снежная масса накрывает, нужно обозначить место, где может быть человек и начать его откапывать.

"Обморожение наступает в течение нескольких часов, человек погибает под лавиной от асфиксии. Могут быть травмы, переломы - все зависит от травм, от того, в каком состоянии дыхательные пути. Максимальное время, которое человек может оставаться в живых в такой ситуации, при сходе снежной массы - 40-50 минут", - рассказали в ведомстве.

Объем снега в лавине может доходить до нескольких сотен кубометров - опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около 5 кубометров. Сила удара лавины может быть от 5 до 50 т на кв. м, скорость движения - от 25 до 75 м/с.