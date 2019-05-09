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В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил людей

Пострадали 5 человек

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали в Иркутской области в результате наезда автомобиля, водитель которого, как предполагают полицейские, перепутал педали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП в поселке Мамоны, где сегодня водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешеходов. По предварительной информации, 40-летний мужчина проводил мелкий ремонт автомобиля, припарковав его на одной из улиц поселка. Подняв капот, он сел за руль и, предположительно, перепутал педали. Иномарка пришла в движение и совершила наезд на граждан, а также повредила стоящий рядом автомобиль. В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет. Предполагаемый виновник инцидента проходит медицинское освидетельствование и дает показания сотрудникам полиции.

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