Тела трех погибших на Алтае туристов доставлены в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Тела трех туристов, погибших в Республике Алтай на прошлой неделе, доставлены в Новосибирск. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр города Анатолий Локоть.

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двум девушкам, которые смогли сообщить о произошедшем 8 мая. Спасатели нашли на месте происшествия пять тел, операция приостановлена на полтора месяца из-за опасности схода лавины.

"Из семи пропавших туристов <…> четверо являются новосибирцами, тела трех сегодня доставлены в Новосибирск", - сказал Локоть.

Мэр отметил, что власти готовы помогать семьям погибших. "Находимся в контакте с семьями и оказываем поддержку", - добавил он.

Ранее сообщалось, что опознаны все пять найденных тел. На странице секции горного туризма Новосибирского госуниверситета в социальной сети "Вконтакте" сообщалось, что похороны трех погибших членов секции пройдут 12 и 13 мая.