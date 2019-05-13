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Паводок в Сибири

В одном районе Иркутской области из-за стабилизации паводковой обстановки снят режим ЧС

Спасатели помогают жителям села Преображенка в восстановлении подворий, восстановлено электроснабжение и сотовая связь
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в связи со стабилизацией паводковой обстановки снят в Катангском районе на севере Иркутской области, где в выходные подтопило село Преображенка. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В связи со стабилизацией паводковой обстановки в Катангском районе снят режим чрезвычайной ситуации. Накануне в результате проведенных взрывных работ на реке Нижняя Тунгуска ниже по течению села Преображенка был ликвидирован ледовый затор, уровень воды понизился до отметок ниже критических", - говорится в сообщении.

Спасатели вторые сутки помогают местным жителям в восстановлении подворий. В поселке восстановлено электроснабжение и сотовая связь.

Как сообщал ТАСС, 9 мая резко поднялся уровень воды из-за ледового затора на Нижней Тунгуске. В Преображенке вода подтопила 98 приусадебных участков и 53 дома. Для ликвидации затора были проведены взрывные работы. В населенном пункте работает комиссия по оценке материального ущерба для выплаты правительством региона компенсаций жителям, чье имущество пострадало.

Теги
РоссияПаводок в СибириИркутская область
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