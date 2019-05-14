Арбитражный суд ввел наблюдение в новосибирской строительной компании "Сибмост"

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в одной из крупнейших строительных компаний за Уралом - новосибирском "Сибмосте" - банкротства которой требовал субподрядчик с 2016 года. Об этом говорится во вторник в материалах арбитражного суда.

"Ввести в отношении должника - АО "Сибмост" - процедуру банкротства - наблюдение <...> Утвердить временным управляющим должника АО "Сибмост" Петрущенкова Юрия Михайловича", - говорится в решении суда. В тексте решения также отмечается, что отчет временного управляющего о своей деятельности назначен на 21 ноября.

"Сибмост" занимался строительством третьего моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело вступили в качестве кредиторов Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. На данный момент сумма кредиторских требований достигает 8 млрд рублей.

В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске. При этом ранее структуры Росавтодора высказывали недовольство сроками выполнения работ "Сибмостом" в рамках контракта, а в Новосибирской области осенью 2018 года сообщалось о задолженности по зарплатам работникам компании на общую сумму более 30 млн рублей. Задолженность удалось быстро погасить.