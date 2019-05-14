В Томске приступила к обучению первая группа пенсионеров, желающих стать блогерами

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. "Томская академия активного долголетия" открыла образовательную программу для пожилых людей "Как стать блогером, или Основы информационной безопасности". Обучение блогингу уже начала первая группа - 19 пенсионеров, сообщили ТАСС в академии.

"Академия активного долголетия открыла новую образовательную программу для старшего поколения "Как стать блогером, или Основы информационной безопасности". Уже прошло первое занятие, 19 человек пришли - группа. Всего у них в плане пять занятий - две недели работы", - сказала собеседница агентства.

Как рассказала ТАСС лектор, главный редактор информационного агентства "Томск" Татьяна Свинцова, на занятиях пенсионеры знакомятся с особенностями ведения страниц в социальных сетях, вопросами информационной безопасности при публикации личной информации и возможностями общения в интернете.

"Я преподаю им блогинг в "Одноклассниках", Facebook, "ВКонтакте", Инстаграм, на YouTube. Они хотят и могут работать во всех социальных сетях, им просто нужно показать, как это делать. И важно объяснить, что сегодня нельзя доверять всему, что написано. Интернет - это не СМИ, не телевизор, не радио, а всего лишь способ распространять информацию", - рассказала она.

По словам Свинцовой, студенты на первом же занятии показали свою заинтересованность. Они задавали много вопросов: что такое контент, чем можно заинтересовать других пользователей соцсетей, и как отличить новости от фейков. "Ну и конечно, слушателям было интересно знать, как можно заработать, ведя свой канал в соцсетях. Большинство молодых людей должны позавидовать активности наших слушателей, их энергии. Жизненного опыта у них предостаточно, моя задача - дать немного основ этим бывшим врачам, учителям, экономистам", - отметила преподаватель.

По информации администрации Томской области, проект "Томская академия активного долголетия" стал победителем конкурса президентских грантов в 2018 году. Проект реализуется Советом ветеранов при поддержке администрации Томской области и при участии всех шести университетов Томска.