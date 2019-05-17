Мэр Омска после травмы ребенка распорядилась срезать со школьных заборов острые штыри

ОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Мэр Омска Оксана Фадина поручила департаменту образования в течение двух недель демонтировать со всех ограждений школ остроконечные элементы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации города.

В конце апреля 12-летний мальчик сорвался с крыши хозяйственного здания в гимназии № 88 и упал на острие забора. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В 2014 году в подобной ситуации ребенок погиб.

"Мэр Омска Оксана Фадина дала поручение и. о. директора департамента образования Ларисе Ефимовой проверить все ограждения омских школ на предмет наличия остроконечных элементов. Все штыри с заборов должны быть демонтированы в течение двух недель", - сказал собеседник агентства.

В мэрии отметили, что работы будут проводиться за счет ресурсов самих школ. "Это небольшие расходы. Взимать деньги с родителей на эти цели категорически запрещено", - подчеркнул представитель администрации.