В Красноярске трехлетний ребенок получил травмы в ДТП с пассажирским автобусом

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Трехлетний ребенок пострадал в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем утром во вторник в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

"По предварительным данным, водитель автобуса № 80 не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, в результате чего произошло столкновение. Незначительные травмы получил ребенок 2016 года рождения, который находился в автобусе", - сообщили в пресс-службе.

Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте. Сколько пассажиров было в автобусе, в пресс-службе не уточнили.