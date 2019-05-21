Новосибирская область с 2020 года откажется от дисковых накопителей при проведении ЕГЭ

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Новосибирская область в 2020 году внедрит технологию передачи экзаменационных материалов через интернет во время проведения ЕГЭ. Отказ от дисковых накопителей позволит снизить количество возможных задержек во время экзамена, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Мы постепенно переходим на технологию получения пакетов для проведения экзаменов через сеть интернет. С 2020 года Новосибирская область больше не будет пользоваться твердыми, дисковыми носителями для распечатки материалов, мы перейдем на использование закрытых каналов Рособрнадзора для передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов. Это не только снизит количество возможных задержек экзаменов, связанных с использованием твердых носителей, но и убыстрит саму процедуру", - сказал министр.

Технология позволит передавать информацию в быстром режиме. Все оборудование в пунктах проведения ЕГЭ подключено к защищенным каналом "Рособрнадзора", поэтому, считает Федорчук, угроза информационной безопасности при передаче данных отсутствует. Технология уже была в этом году опробована во время проведения "Диктанта Победы" и показала себя успешно.

Министр отметил, что для перехода на технологию необходимо устойчивое интернет-соединение, поэтому что, если во время тестирования обнаружатся сложности со связью в некоторых населенных пунктах региона, то экзаменационные материалы предоставят на дисковых носителях во избежание трудностей со сдачей экзамена. "В идеале мы должны выйти на 100%", - сказал Федорчук.

В Новосибирской области в основном периоде проведения ЕГЭ в 2019 году примут участие 15,5 тыс. человек, в 2018 году этот показатель составлял 14,6 тыс. человек. Для проведения экзаменов будут привлечены более 6 тыс. человек, в том числе, 5 тыс. педагогических работников, общественные наблюдатели, студенты вузов Новосибирска. Наиболее популярными для сдачи из предметов по выбору, по-прежнему являются обществознание, физика, история, биология, информатика и ИКТ, химия.