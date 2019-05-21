Причиной пожара в автоцентре Кемерова могло стать замыкание в световой вывеске

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Пожар в крупном автоцентре в Кемерове в понедельник мог произойти из-за короткого замыкания в световой вывеске на фасаде здания, сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электронном рекламном табло, расположенном на фасаде здания", - рассказали в ведомстве.