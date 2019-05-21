Причиной пожара в автоцентре Кемерова могло стать замыкание в световой вывеске

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Пожар в крупном автоцентре в Кемерове в понедельник мог произойти из-за короткого замыкания в световой вывеске на фасаде здания, сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
"Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электронном рекламном табло, расположенном на фасаде здания", - рассказали в ведомстве.
Окончательно причина пожара будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз.
Собеседник агентства отметил, что аварийная сигнализация и система пожаротушения в здании автоцентра были исправны и сработали в момент возгорания, благодаря чему сотрудники автоцентра оперативно заметили возгорание и успели покинуть помещение автоцентра до распространения огня. "Автоматическая водяная установка пожаротушения и оповещение сработали", - рассказали в МЧС.
Сообщение о возгорании в автосалоне поступило 20 мая в 17:30 мск. В 18:15 мск пожар был ликвидирован на площади порядка 4 тыс. кв. метров. После происшествия прокуратура области начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.