Река Катунь может подтопить село Сростки в Алтайском крае

"В ближайшие сутки - двое продолжится подъем уровней воды в реке Катунь. У села Сростки возможно превышение опасной отметки в 530 см и подтопление прибрежных территорий. Организовано регулярное информирование населения о складывающейся обстановке. <...> Все необходимые силы и средства готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Вода в реке Катунь Алтайского края из-за дождей, прошедших в соседней Республике Алтай, начала подниматься и может в ближайшие сутки начать подтапливать село Сростки. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

В то же время паводковая обстановка стабилизируется в райцентре Чарышское, где, как сообщили ТАСС, вода заходила на территорию 12 домов и 44 приусадебных участков. На сегодня уровень воды упал и подтопленными остаются лишь 11 домов.

Паводковая обстановка стабилизируется и в Республике Алтай, но, как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, проблемные моменты остаются - есть подмыв дорожного полотна, были нарушения связи. Ранее сообщалось, что там два села оставались отрезанными от дорожного сообщения, кроме того, был подмыт подъезд к мосту в Усть-Коксинском районе.

Первая волна паводка в 2019 году прошла в Алтайском крае практически без последствий. Вторая ожидается в третьей декаде мая - первой декаде июня. В зону подтопления в регионе могут попасть 128 населенных пунктов. В Республике Алтай волна паводка в ожидается с 15 мая по 30 июня. Оба региона Алтая в 2014 году пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнения, которые нанесли миллиардные убытки.