Ученые вузов Томска и Парижа летом изучат ледники Алтая и их влияние на климат Земли

ТОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Ученые геолого-географического факультета Томского государственного университета (ГГФ ТГУ) и Горной школы Парижа летом 2019 года отправятся на Алтай для изучения колебаний горных ледников. Данные, полученные в ходе исследований, помогут изучать изменения климата на планете Земля и прогнозировать природные катаклизмы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Исследователи ГГФ ТГУ и Горной школы Парижа (MINES ParisTech), входящей в консорциум ведущих инженерных вузов Франции ParisTech, договорились о проведении совместных исследований на стыке IT, геологии и географии. Предметом изучения станет колебание ледников - наращивание массы льда, снега и фирна и их потери. Данные о цикличности этих изменений помогут прогнозировать процесс таяния ледников, который является не только индикатором изменения климата, но и отправной точкой для новых природных катаклизмов. Экспедиции запланированы на лето 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Первые исследования пройдут на леднике Малый Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Полученные данные будут направлены во всемирную службу мониторинга ледников в Цюрихе.

Уточняется, что в ходе своих экспедиций исследователи будут изучать тысячелетние ледники, которые являются хранилищем информации о прошлом планеты - грамотные гляциологи могут читать их как летопись, определяя особенности климата на разных исторических этапах Земли. Понимание цикличности процессов, которые происходят с ледниками, позволит с высокой достоверностью строить прогнозы на будущее - предсказывать такие явления, как изменение уровня мирового океана, температуры воды, концентрации соли в морях.

Исследования будут проводиться при помощи разработанных для этих целей компьютерных программ, например, при помощи программы ТГУ, которая обрабатывает снимки с дрона и анализирует данные, собранные учеными в предыдущие годы. С помощью этого инструмента можно составить 3D-изображение ледника в разные периоды времени и накладывать их друг на друга для отслеживания изменений.

Раньше подобные исследования, по данным пресс-службы, проводили вручную - отмечали камнями и рейками опорные точки и смотрели, насколько сдвигается ледник. Результаты подобных исследований были очень неточными и не позволяли отследить изменения баланса в структуре всего ледника.