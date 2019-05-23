ГП выявила хищение древесины и незаконную рубку леса в Иркутской области на 52 млн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура в ходе проверки выявила факты незаконной рубки леса и хищения древесины лесхозом Иркутской области на 52 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе проверки выявлена незаконная схема, охватившая областной лесхоз и коммерческие структуры. Вопреки статьям 19, 72, 77 Лесного кодекса РФ их сотрудники фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и заняться вырубкой ценной древесины под видом неликвидной. Впоследствии заключались договоры о продаже леса по низкой стоимости, который без надлежащего разрешения заготавливался и вывозился коммерческими фирмами", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 ("Незаконные рубки организованной группой") и ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ.

Также в ходе проверки Генпрокуратура выявила незаконное заключение органами власти дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков, предусматривающих увеличение расчетной лесосеки в несколько раз. "В результате проведенных рубок на основании таких документов лесному фонду причинен ущерб на сумму более 52 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сейчас сотрудники областных управлений СК и МВД устанавливают причастных к преступлению.

Генпрокуратура контролирует ход расследования уголовных дел. В надзорном ведомстве отметили, что прокурорские проверки с привлечением группы лесопатологов из центрального аппарата Российского центра защиты леса продолжаются ввиду начавшегося периода вегетации лесных насаждений, позволяющего отобрать необходимые пробы для последующего исследования и экспертиз.