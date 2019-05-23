Директор аэропорта Толмачево заявил, что "Аэроэкспресс" будет востребован через пару лет

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Железнодорожная ветка в новосибирский аэропорт Толмачево, строительство которой могло бы существенно ускорить путь в аэропорт из центра города, станет экономически целесообразной в течение ближайших одного-двух лет. Об этом в четверг сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич на Сибирском транспортном форуме.

"Мы считаем, что железнодорожное сообщение эффективно в аэропорт, когда местный пассажиропоток более 7 млн человек, когда время [в пути] из центра больше часа и когда средний чек на такси в районе 1 тыс. рублей. По всем параметрам мы через год-другой уже подходим к экономически обоснованной ситуации появления железнодорожного сообщения", - сказал Янкилевич.

Он уточнил, что с учетом обеспечения транспортной доступности Новосибирска поезд должен идти через весь город с несколькими остановками, а по не примеру Москвы, где "Аэроэкспресс" остановок не делает.

"С тремя остановками - это будет великолепный проект, который повысит транспортную доступности аэропорта Толмачево и обеспечит жителям комфортное перемещение по городу", - сказал Янкилевич, не уточнив, где именно следует сделать остановки.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров.

Сибирский транспортный форум проходит в Новосибирске в восьмой раз 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.