Строительство нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево начнется в конце года

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Начало строительства терминала новосибирского аэропорта Толмачево запланировано на конец 2019 года, реконструкцию привокзальной площади начнут с июля. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич на Сибирском транспортном форуме.

"Акционерами одобрено строительство нового терминала стоимостью почти 20 млрд рублей, к 2022 году будет построен первый этап - самый тяжелый, самый большой - 56 тыс. кв. метров, 12 млрд рублей стоит этот терминал (первый этап - прим. ТАСС). Мы в июле уже проект сдаем в Главгосэкспертизу. Реконструкцию привокзальной площади мы начинаем с июля, строительство терминала начнется в конце 2019 года", - сказал Янкилевич.