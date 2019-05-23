Строительство нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево начнется в конце года

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Начало строительства терминала новосибирского аэропорта Толмачево запланировано на конец 2019 года, реконструкцию привокзальной площади начнут с июля. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич на Сибирском транспортном форуме.
"Акционерами одобрено строительство нового терминала стоимостью почти 20 млрд рублей, к 2022 году будет построен первый этап - самый тяжелый, самый большой - 56 тыс. кв. метров, 12 млрд рублей стоит этот терминал (первый этап - прим. ТАСС). Мы в июле уже проект сдаем в Главгосэкспертизу. Реконструкцию привокзальной площади мы начинаем с июля, строительство терминала начнется в конце 2019 года", - сказал Янкилевич.
Новый терминал позволит расширить площади аэровокзального комплекса и увеличить поток пассажиров до 10 миллионов в год (в 2018 году он составил 5,9 млн человек). Модернизация новосибирского аэропорта Толмачево - один из пунктов по подготовке города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров.
Сибирский транспортный форум проходит в Новосибирске в восьмой раз 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.