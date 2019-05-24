Руководство аэропорта Байкал к 2030 году ожидает рост пассажиропотока до 1 млн человек

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Руководство аэропорта Байкал планирует увеличить пассажиропоток воздушной гавани Улан-Удэ до 1 млн человек к 2030 году. Такой прогноз озвучил в пятницу в Новосибирске заместитель гендиректора аэропорта по коммерческим вопросам Дмитрий Гармаев.

"Интерес к республике, к ее туристическим возможностям растет в геометрической прогрессии. Мы проанализировали ситуацию, и уверены, что к 2030 году мы перевалим за 1 млн пассажиров", - сказал он, выступая на Сибирском транспортном форуме.

Гармаев пояснил, что сейчас годовой пассажиропоток в воздушной гавани столицы Бурятии оценивается в 430 тыс. человек. "У нас идет бурный рост за счет значительного интереса жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Байкалу. В прошлом году пассажиропоток вырос на 39,7%, в этом году мы тоже растем двузначными цифрами, показатель составит более 430 тыс. человек", - отметил замгендиректора аэропорта.

По его словам, значимую роль в развитии аэропорта играет введенная в эксплуатацию в 2018 году новая взлетно-посадочная полоса, к 2021 году появится новый терминал. Сейчас в аэропорту функционирует терминал на 11 тыс. кв. метров, который был построен в 1983 году. В новом терминале на 5 тыс. кв. метров будет расположен зал внутренних вылетов. "В данный момент предпроектные работы завершены, утверждены, в ближайшее время будет согласовано техническое задание и объявлен конкурс на проект нового терминала, к 2021 году терминал должен быть уже построен", - сказал Гармаев.

Общая стоимость строительства нового терминала - 1,3 млрд рублей. Также в обновление инфраструктуры аэропорта, по словам Гармаева, планируется вложить еще 156 млн рублей. "Единственное инфраструктурное ограничение - перрон: сейчас у нас только семь стоянок [воздушных судов] есть, которые не позволяют полностью использовать ту инфраструктуру, которую мы планируем создать, в том числе нового терминала, поэтому прорабатываем заявку на расширение перрона", - отметил он.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда.

О форуме

Сибирский транспортный форум проходит в Новосибирске 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.